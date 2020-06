No justice - no peace: Demonstration i Odense samlede hundredevis

Solen bager over hundredevis af mennesker på banegårdspladsen i Odense. De sætter sig på hug med armen i vejret til ære for George Floyd, og alle andre ofre for politivold i USA.

Demonstrationen kommer i kølvandet på den eskalerede situation i USA, hvor der bliver demonstreret i mange af storbyerne over det seneste tilfælde af politivold, der havde døden til følge for den 46-årige sorte amerikaner George Floyd.

- No justice, no peace, bliver gentagende gange råbt iblandt demonstranterne.

Lene Junker, der er talsperson for "Racismefri By - Odense for mangfoldighed" indleder demonstrationen med en tale, der brager ud igennem højtalerne og ud over demonstranterne.

George Floyd er det seneste offer på en kedelig lang liste over sorte amerikanere, der er døde i politiets varetægt.

- Det er en støtte og opbakning til ofrene i USA og alle de mennesker, som er trætte af racisme og diskrimination, siger Lene Junker.

Demonstrationen foregik i Odense på banegårdspladsen fra klokken 17 til 18.15.

