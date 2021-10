Non-binært par stiller op til byrådet - men har bekymringer ved at stå på stemmesedlen

At parret er non-binært betyder, at de hverken ser sig selv som mand eller kvinde. Derfor vil de også tiltales som hen i stedet for han og hun.

De har været gift i otte år og har en søn sammen. Derudover har parret et polyamorøst forhold og har en fælles kæreste.

Fordele og udfordringer

Victoria og Momo-Michael Bøgh Salo stiller begge op for Enhedslisten. Internt i partiet har de ikke oplevet udfordringer ved at være en del af en kønsminoritet, men de har alligevel deres bekymringer ved at stå på stemmesedlen.

- Det er alt det her med, om nogen kunne finde på at opsøge os, kaste æg på vores vinduer eller overfalde os, når vi afleverer vores søn i skole, fortæller Momo-Michael Bøgh Salo.

Som kønsminoritet tror de, at kan det være svært at komme ind i et politisk miljø.

- Det kan være rigtig svært at have en samtale med nogen, som ikke synes jeg burde have lov at eksistere, siger Victoria Bøgh Salo.