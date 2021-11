Norsk kløgt væltede Odenses defensive mur i Champions League

- Vi var egentlig okay til at styre deres førstepres, som vi også havde set på video, men når de blev ved med at holde presset, så kunne vi ikke holde stand. Og så kom de lidt for let til deres mål. Vi havde en svær dag på kontoret i forsvaret.

Gulldén stod for fem mål, mens stjernen på højre back, Nora Mørk, satte syv scoringer ind.

De to spillere var de vigtigste navne i forhold til Odenses defensive plan. Men planen med dem mislykkedes.

- Vi fik ikke lokket Vipers til at gå på vores yderside i modsatte side, selv om vi forsøgte at gå over på Gulldén og Nora Mørk. De var sindssygt kloge, de holdt presset og kom alligevel igennem, hvor de gerne ville, siger Kamilla Larsen.