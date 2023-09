Novo-chef: Så mange ansatte kan vi få brug for på Fyn

Der bliver brug for både faglærte og ufaglærte, når - og hvis - Novo Nordisk åbner en produktion i Odense.

Det fortæller Kristina Lee, der er funktionschef for faciliteter og relaterede services hos Novo Nordisk.

Hun understreger, at virksomheden endnu ikke har taget stilling til, hvad det er for en produktion, der skal foregå i den nordlige ende af Tietgenbyen, da det afhænger af den endelige købsaftale.

Af samme årsag er det svært at sætte et præcist antal tal på, hvor mange medarbejdere de håber at kunne ansætte, men:

- Jeg kan sige, at det bliver nogle tusinde, fordi det er et referencetal fra vores andre virksomheder.

TV 2 Fyn kunne tidligere fredag fortælle, at der allerede nu florerer jobopslag fra Novo Nordisk med arbejdsplads i Odense.

Allerede i sidste måned søgte Novo Nordisk efter en projektleder, der har erfaringer med planlægning og udførelse af infrastruktur og byggeprojekter.

Kristina Lee vil ikke afvise, at jobopslagene relaterer sig til det kommende byggeri.



- Vi ved, at rekruttering tager langt tid, og inden folk ved, hvad de skal lave og bliver sat ind i jobbet, går der også langt tid.

Skal rekruttere mange nye

Det er ikke kun i Novo Nordisk, at der kan få brug for nye medarbejdere. For bliver virksomhedens indtog i Odense en realitet, så vil det smitte af på andre brancher.

Ifølge Kristina Lee vil der nemlig blive arbejde for underleverandører, fordi Novo Nordisk ikke selv står for eksempelvis rengøring og kantine.



I den proces vil Odense Kommune gerne hjælpe Novo, fortæller borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Og opgaven er ikke helt ny for dem.

- Det er vi vant til med for eksempel Facebook og udflytningen af de statslige arbejdspladser. Vi har et godt samarbejde, og vi har aktuelle erfaringer med det, siger borgmesteren.

Han håber, at kommunen kan være med til at hjælpe Novo Nordisk med at falde godt på plads i Odense.

- Så de bliver en del af det gode netværk i Odense og i det hele taget på Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.

Hvad skal der ske nu?

Selvom der findes steder i verden, hvor det ville være billigere at placere en fabrik, så er der flere faktorer, der spiller ind i at placere en fabrik i Odense, forklarer Kristina Lee.

- Vi kigger bredt rundt omkring på lokationer i Europa og i Danmark, hvor vi kan udvide vores produktion. Odense er en af de gode lokationer, vi potentielt kigger på, fordi det er tæt på vores sjællandske produktioner.

Men inden det første spadestik kan tages, så venter en masse undersøgelser, som kan forsinke - eller i værste fald - sætte en stopper for byggeriet, inden det overhovedet er gået i gang.

- Man ved aldrig, hvad der kommer, når man laver vurderinger af effekten på miljøet. Hvilke dyr, insekter eller andre organismer, der kan være i området. Der kan altid være spændende ting og arkæologiske fund, der dukker op, hvilket vi har erfaringer med fra andre lokationer, siger hun.

Derfor kan Kristina Lee heller ikke komme med en tidslinje for projektet. Hun understreger, at det er vigtigt for Novo Nordisk, at myndighederne får tid til at foretage de undersøgelser, som de skal i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget, og at det går ordentligt til.

Men jo hurtigere undersøgelserne er klar, jo bedre, siger hun:

- Vi gør vores til, at det ikke er os, der står i vejen for, at det her plangrundlag bliver godkendt rettidigt og gerne så hurtigt som muligt.

Novo Nordisk satser på at kunne åbne de første faciliteter om fem år.