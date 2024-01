Novo Nordisk klar med plan for gigantisk byggeri - seks fredskove bevares og sø flyttes

Søerne er blevet undersøgt for bevaringsværdige arter, men der er ikke fundet tilstedeværelse af markfirben og padder.

Der er registreret tilstedeværelsen af en række flagermus i planområdet og træer, som er egnede som raste og/eller ynglelokalitet, men ingen af disse er beboet af flagermus, oplyses det i miljøkonsekvens-rapporten.

De forventede støjniveauer i anlægs- og driftsfaserne vurderes hverken at udgøre en risiko for mén hos flagermus eller påvirke områdets funktionalitet for flagermus.

Træer vurderet egnede som raste og/eller ynglelokalitet for flagermus erstattes med andre træer. Planen sikrer, at alle områder med fredskov bevares som urørt skov.

Med den planlagte bevaring af fredsskove og etablering af erstatningsnatur opnås de samme kvadratmeter natur efter fuld udbygning af området, som er til stede på arealet i dag, fremgår det af notatet.