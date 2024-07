Novo Nordisk skriver under: Køber 81 hektar i Tietgenbyen

Novo Nordisk og Odense Kommune har nu skrevet under på den endelige købsaftale om en 81 hektar stor grund i Tietgenbyen, som skal lægge jord til en kommende fabrik til det fremadstormende medicinalfirma.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Købsaftalen betyder, at Novo Nordisk den 1. juli er officiel ejer af arealet.

- Det er en fantastisk nyhed, at købsaftalen nu er endelig. Det er udtryk for, at tingene skrider frem som planlagt – og dermed rykker en af verdens største virksomheder nu formelt ind i Tietgenbyen i Odense. Det kommer til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser og bidrage til et endnu mere attraktivt og dynamisk erhvervsliv i Odense og på Fyn, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).



I foråret var planerne for den nye fabrik i høring, hvor en lang række medarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen var involveret i planarbejdet, og rådmand Søren Windell ser frem til at se byggeriet gå i gang.

- Nu er købsaftalen endelig, og med den begynder en ny epoke i fynsk erhvervshistorie, et nyt erhvervseventyr til gavn for hele øen. Jeg glæder mig i den grad til at se Novos moderne virksomhed skyde op i Tietgenbyen.

Fredsskov og historiske fund

Søren Windell (C) forsikrer at fredsskovene på Novo Nordisks nyindkøbte areal bliver bevaret omkring de nye bygninger. Samtidig fortæller han. at der laves et nyt stisystem der giver mulighed for at gå tur i området.

Museum Odense har tidligere gjort bemærkelsesværdige fund i området, hvor Novo Nordisk nu skal bygge.

Det var her, at museumsinspektør Jakob Bonde fandt Lille Sværd - en kniv med unik runeindskrift fra omkring år 150 efter Kristus, og siden har han og kollegerne fundet spor efter bebyggelse fra jernalderen med hovedvægt omkring Kristi fødsel.

Arkæologerne har fundet utallige stolpehuller efter huse og hegn foruden gruber, hvor datidens mennesker har gravet efter ler og siden brugt hullerne til deponering af affald, fremgår det af pressemeddelelsen fra Odense kommune.

Det ventes at Novo Nordisk træffer den endelige beslutning omkring byggearbejdet i Odense hen mod slutningen af året.