Nu åbner saunaerne igen i Odenses svømmehaller - men der er stadig kun 19 grader i offentlige bygninger

Nu kan du igen få varmen efter en badetur i Odenses svømmehaller.

Til gengæld er der fortsat koldt på skoler og i andre offentlige og kommunale bygninger.

- Vi vil gerne snart videre. Vi vil gerne tilbage til normalen, hvor man ikke skal sidde med det uldne undertøj og fingerhandsker på, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K) til TV 2 Fyn.

Han håber derfor snart at vende tilbage til 21 graders varme i skoler og offentlige bygninger.

Så markant var udfaldet af mødet dog ikke. Beslutningen blev at fortsætte den solidariske linje og i stedet sende en klar opfordring til politikerne på Christiansborg om snart at kigge på reglerne.



- Men vi skal gøre det sammen - kommunerne i fællesskab, understreger rådmanden.

Temperaturen blev sænket og saunaerne lukket som en direkte konsekvens af den energikrise i Europa, som krigen i Ukraine udløste sidste år.

Et samlet byråd i Odense Kommune besluttede i oktober ud fra anbefalinger fra regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blandt andet at lukke ned for byens saunaer.

Temperaturen i offentlige bygninger er fortsat også sænket til 19 grader, hvilket blev drøftet på onsdagens møde i Økonomiudvalget.

For er det tid at skrue op for varmen i de offentlige bygninger? Det mener Søren Windell.

- Nu har vi siden oktober været på 19 grader, og tiden er efterhånden inde til, at vi tager en diskussion, om vi skal blive ved med det. Det gælder jo også vores børn i skolerne og vores medarbejdere, siger Søren Windell.

Varme i saunaerne

Politikerne i Økonomiudvalget har onsdag eftermiddag til gengæld besluttet at genåbne de saunaer, som har været lukket siden begyndelsen af oktober.

Allerede torsdag morgen vil der igen være varme i saunaerne i byen.

- Det glæder mig, at de mange, som har savnet at kunnet bruge svømmehallerne og saunaerne, de igen kan bruge dem fra i morgen, siger

Han fortæller, at han har fået mange henvendelser fra borgere om de lukkede saunaer.



- Det har betydet rigtig meget for mange borgere, der bruger dem til at holde sig i gang og bruge deres krop aktivt. Særligt mange ældre har været berørt af det her, siger rådmanden.

Både Havnebadet og alle byens svømmehaller har sauna, og de åbner alle torsdag morgen som en normal del af svømmeanlæggene.

I svømmehallen på Klosterbakken åbner relaxbalkonen, men her vil spabadet dog ikke være i drift, da det er ved at blive renoveret.

Store besparelser

Besparelsen ved energitiltagene i Odense Kommune har i perioden været større, end hvad man først forventede.

Den reelle besparelse i elforbrug har siden tiltagene trådte i kraft været på cirka 561.000 kilowatttimer (kWh). Kommunen forventede 'kun' en besparelse i elforbrug var cirka 233.000 kWh for perioden oktober til november måned.

Men det var slet ikke målet.

- Man skruede jo ikke ned for at spare penge, det var for at undgå at lægge pres på hele energiforsyningen, hvis der skulle komme en isvinter i Europa. Den krise er nu afblæst, og derfor mener jeg også, at tiden er inde til, at vi ikke behøver gå at fryse herhjemme mere.

- Vi har endda vores eget fjernvarmeværk, og så er det da paradoksalt, at man skal gå på arbejde og sidde og fryse, siger Søren Windell.

Hos Fjernvarme Fyn er man godt i gang med at undersøge alternativer til kul, når fremtidens varme skal sikres for fynboerne.