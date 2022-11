Nu bandlyses disse biler fra midtbyen: Så mange bliver ramt

Odense Kommune vurderer selv at skulle bruge fem til ti millioner kroner til udskiftning af køretøjer plus cirka 200.000 kroner til eftermontering af partikelfilter på sine egne køretøjer, så de kan køre indenfor Ring 2.

I Odense skal en god håndfuld borgere også frem med pengepungen for at kunne køre inden for byens Ring 2.

Ifølge Klima- og Miljøforvaltningens egne tal, er det omkring 2.000 biler i Odense Kommune, der ikke længere vil kunne køre indenfor Ring 2 på grund af den nye lovgivning. I kommunen er der ifølge Fyens.dk i alt 78.000 biler.

Dieselbilejerne udgør en relativ lille gruppe af de odenseanske bilejere. Hvorfor er det lige dem, der skal ud og købe ny bil eller partikelfilter?



- Det er, fordi vi ved, at de partikler, der kommer ud af de her biler, er meget sundhedsskadelige, siger Tim Vermund.

- Jeg tror, at alle mennesker, der bliver gjort opmærksom på det godt kan forstå, at det er et af de tiltag, man er nødt til at tage for at forhindre, at folk bliver syge af luftforurening.

Ifølge Miljøministeriet har det nye miljøzonekrav en positiv effekt på luftforureningen og de mennesker, der bor og færdes i zonerne. Omkring 4.000 dør hver år for tidligt som følge af luftforurening, ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi.

Montering af et partikelfilter koster typisk 6.000 kroner ifølge kommunen. Noget som personer med lavere indkomst kan få tilskud til.



Miljøzonen inden for Ring 2 i Odense er dog ikke en ny ting.

Allerede tilbage i 2010 indførte Odense Kommune en miljøzone inden for ringvejen. Til at starte med var det dog kun diesedrevne busser og lastbiler, der blev berørt af zonen.

I 2019 blev det besluttet, at også varebiler skulle indlemmes i miljøzonen.