Det er ikke muligt for kommunen at sanktionere klubber, der har en uhensigtsmæssig opførsel ved at fjerne støtte og nægte dem adgang til kommunale baner.

Derfor vil Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmand Søren Windell (K) nu rette henvendelse til kulturministeren for at få sanktionsværktøjer til at håndtere lignende situationer i fremtiden.