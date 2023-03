Nu bliver det sværere at være bilist i Odense: Sådan kommer det til at foregå

Kommunen vil løbende invitere til dialogmøder flere steder i byen for at få inputs fra borgerne. Det er planen, at mobilitetsplanen skal vedtages i Odense inden sommerferien.

Det første borgermøde finder sted på tirsdag.

Odense Kommunes ambition om at være klimaneutral har odenseanerne et fælles ansvar. Derfor har kommunen søsat aktiviteten 'Familiens Klimatopmøde' for at få familierne til at skære i deres aftryk.