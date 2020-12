Fynske Leif er første vaccinerede dansker: - Man går jo stadigvæk og er lidt euforisk

Søndag den 27. december 2020 klokken 9.00 blev historisk.

Her blev det første stik med coronavaccinen givet til 79-årige Leif Heiselberg på Ældrecenter Øst i Odense.

- Og du fik det hele med?, spørger Leif Heiselberg smilende, da han har fået vaccinen.

Vaccinationerne i Odense er blandt de første, der gives i landet. Også på plejecentre i Aarhus, Aalborg, Slagelse og Ishøj blev de første beboere vaccineret klokken 9.00, da det er områder med særlig høj smitte.

Det var også en tilfreds Leif Heiselberg, der som en af de første i Danmark modtog vaccinen.

- Det er en stor oplevelse at være den første - det kan jeg godt love jer. Jeg har det sku da glimrende, fuldstændig glimrende. Men jeg går jo stadigvæk og er lidt euforisk, fortæller den 79-årige fynbo.

Dermed er indsatsen med at vaccinere den danske befolkning mod coronavirus i gang efter lang tids venten.

1220 beboere på Odenses plejehjem har sagt ja til at blive vaccineret. Ifølge Odense Kommune svarer det til stort set alle borgere på kommunens plejecentre.

- Jeg er glad for, at næsten alle de ældre har valgt at tage imod tilbuddet. Det er en god start, men der er stadig en lang, sej kamp forude, siger Søren Windell, Ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune (K).

De første vacciner til Odenses ældre på plejehjem bliver givet over fire dage og inden nytår forventer man, at alle plejehjemsbeboere, der vil modtage vaccinen, har fået den.

