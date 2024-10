Nu bliver forbruget af misbrugsstoffer målt

Fremover bliver det nemmere for myndighederne at blive klogere på, hvilke misbrugsstoffer danskerne bruger, og i hvilket omfang de gør det.

Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet og Sundhedsstyrelsen vil fremover gennemføre systematiske indsamlinger af spildevand i seks store byer to gange om året.

Ved at analysere prøverne for rester af stoffer som kokain og heroin, men også lægemidler som fentanyl og oxycodon kan forskerne få et mere præcist indblik i vores forbrug af misbrugsstoffer.

De seks byer, der indgår i undersøgelsen, og som sammenlagt omfatter 1,2 millioner indbyggere, er København, Næstved, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus.