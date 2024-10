Nu bliver unge ofre for tragisk dødsulykke mindet

De tre unge mænd, der mistede livet i en tragisk bilulykke lidt uden for Tommerup, bliver nu mindet ved en mindehøjtidelighed, fremgår det af et offentligt opslag på Facebook.

- For at ære deres minde vælger vi at dedikere en hel aften i deres ånd med biltræf, lyder det i opslaget.



Ofrene, der er fra Fyn og henholdsvis 17, 17 og 18 år, kørte ind i vejtræ fredag eftermiddag, og da politi og redning ankom til ulykkesstedet, stod det klart, at deres liv ikke var til at redde.

En fjerde ung mand overlevede ulykken.

Årsagen til ulykken er fortsat ukendt og efterforskes nu af Fyns Politi.



Mindehøjtideligheden finder sted lørdag 2. november klokken 19 ved Rosengårdcentret i Odense SØ.