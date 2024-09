Nu er der konkurrence om kæmpe kantinekontrakt på SDU

Hvem skal lange sandwich, kaffe og bagværk over disken på SDU fra 1. januar 2025 og seks til otte år frem.

Det spørgsmål har Syddansk Universitet i Odense sendt i offentligt udbud.

Af udbuddet fremgår det, at den aktør som vælges skal drive alle kantiner og udsalgssteder på universitetet, samtidig med at aktøren skal stå for mødeforplejning.

Kriterierne i udbuddet som vægtest højest er gastronomi og koncepter samt pris. Desuden vægtes bæredygtighed samt personale og organisering også.

Interesserede skal senest indgive deres bud den 10. september i år.