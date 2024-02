Nu er der to skovsøer i Odense

De massive regnmængder den seneste tid har ført til oversvømmelser i området, især på Engen ved siden af, der nu er en ny, stor sø. De to søer er delt af Skovalléen,

Der er også godt tryk på den nærliggende Odense Å, som er fyldt godt op af regnvand.

Om der også er to skovsøer, når fynboerne til sommer flokkes til området for at købe vaffelis eller holde sankthans, vil tiden vise. Lige nu er der ikke fare for sankthans aflyses på Engen. Tørkeindekset er på 0,0.