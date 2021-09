Nu er det bekræftet: Johnny Killerup stiller op på egen liste

Liberaterne har 21 visioner og et 200 sider langt partiprogram, og for at undgå at ende i en forudbestemt boks, understreger Johnny Killerup, at partiet kan være rød på grøn omstilling, blå på indvandring, blå på økonomi og igen rød på velfærdsområdet.

Ingen lokallister i byrådet

Derfor vil Johnny Killerup heller ikke afvise, at han ender med at pege på en traditionel rød borgmesterkandidat.

- Hvis vi finder en socialdemokratisk borgmester, der hellere vil trække mod højre end at basere sit flertal som i dag på Enhedslisten, SF og Radikale, er vi parate til samarbejde, siger han, samtidig er han heller ikke afvisende over for, at Venstres spidskandidat, Christoffer Lilleholt, kan blive borgmester med en stemme fra Johnny Killerup.