Nu er det nok: Nabogruppe stopper samarbejde med Odense Letbane

Det er slut med samarbejdet mellem nabogruppen og Odense Letbane. Gruppen har fået nok.

- Vi føler ikke, vi har nogen indflydelse på de beslutninger, som Odense Letbane tager, udtaler John Hr Hansen, som er talsmand for de støjplagede naboer til Odenses nye transportmiddel.

Nabogruppen beskriver, at de stopper samarbejdet på grund af "manglende dialog, et af Odense Letbane dikteret samarbejde samt manglende indfrielse af tidligere fremsatte løfter".

Letbane vil stadig samarbejde

Naboerne har blandt andet været i dialog med Odense Letbane om nye lydmålinger bestemte steder og om, at letbanen ikke kører mellem kl. 22 og kl. 06, indtil støjgenerne bliver fikset. Det er dog ikke sket.

Odense Letbane udtaler i et skriftligt svar til DR Fyn, at de og deres leverandører målrettet arbejder med at løse udfordringer med lydniveauet fra letbanen.

Derudover påpeger de, at de fortsat meget gerne vil arbejde sammen med nabogruppen.

Vil kun snakke med politikere

Nabogruppen går dog i en bue udenom letbanen fremover, når der skal snakkes løsninger og støjgener. Fra nu af vil de tage den de kommunale politikere i Odense.

- Vi håber, at det giver det ekstra, at politikerne bliver mere aktive i forbindelse med Odense Letbane, så det hele ikke bare ligger hos Odense Letbane, som vi ikke har særlig stor tillid til, kan løse problemerne, siger John Hr Hansen.

Nu siger du, I vil have mere indflydelse. Men kommer I til at få mere indflydelse af at stoppe samarbejdet?

- Vi håber, at vi ved at gå til Odense Letbanes arbejdsgiver, som er Odense kommune er, derved kan få kommunalpolitikerne til at fortælle Odense Letbane, at de bliver nødt til at lytte til naboerne, udtaler John Hr Hansen.

TV 2 Fyn arbejder på et svar fra Odense Letbane.