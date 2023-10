Nu er det slut: Trækker stikket til kriseramt spillested

Rettelse: Tidligere fremgik det, at det var enigt udvalg, der havde truffet afgørelsen. Dette er ikke korrekt, da Enhedslisten stemte imod. Artiklen er opdateret.

Et næsten enigt By- og Kulturudvalg i Odense Kommune fortalte onsdag morgen, at de har besluttet at trække den økonomiske støtte til spillestedet Kansas City. Kun Enhedslisten stemte imod.

Det sker, fordi de ikke ser andre muligheder, efter det er kommet frem, at spillestedet akut står og mangler 900.000 kroner i likviditet for at fortsætte. Det sker efter, at udvalget i sommer besluttede at yde et ekstra tilskud på halvanden million kroner, efter det kom frem, at spillestedet var havnet i økonomisk uføre.

Til TV 2 Fyn fortæller by- og kulturrådmand Søren Windell (K), at det ikke længere er forsvarligt at holde hånden under spillestedet, og at politikerne ikke så nogen anden udvej. Det forventes, at Kansas City vil erklære sig selv konkurs inden for et par dage.