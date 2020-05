Nu er moskeerne åbnet (lidt): Hvad betyder det for ramadan og eid?

Hvad er ramadan og eid? Ramadan er en hellig måned i islam, hvor muslimer faster og fordyber sig åndeligt.

I år varer Ramadan fra 24. april til 23. maj.

Ramadanen slutter med Eid, der er en stor festdag.

Bøn, bingoaftener og fælles morgenmad midt om natten.

Normalt summer moskeerne af samtaler og liv under ramadan. Men i år har corona sat en stopper for mange af traditionerne – både fordi moskeerne har været lukket, men også fordi man ikke har måttet samles til store middage og aktiviteter.

- Det har ændret hele måden at fejre ramadan på, fortæller Yehia Abou-Lebde, som er bestyrelsesformand i Fyns største moske Det Islamiske Trossamfund på Fyn.

Genåbning skaber glæde – og en bøn fra moskeen

Men nu sker det. Moskeerne kan, ligesom kirker og andre trossamfund, begynde at åbne som en del af genåbningens anden fase.

- Det har været rigtig skønt. Folk har været positive over det, og jeg har fået mange opkald og mails om, hvordan og hvorledes gør vi det her, fortæller Yehia Abou-Lebde.

Glæden er dog også ledsaget af en klar opfordring til brugerne af den fynske moske.

- Vi anbefaler stadig folk at bede deres daglige bønner derhjemme på grund af den situation, vi er i. Så vi håber og forventer ikke det helt store, siger Yehia Abou-Lebde.

Nye regler: Begrænset antal i moskeen, en meters afstand og ingen syge

For moskeerne kommer ikke til at køre på fuldt blus den næste tid, men skal i stedet følge Kirkeministeriets retningslinjer ligesom andre trossamfund og kirker.

For eksempel vil antallet af tilladte personer variere alt efter, hvor stor kirken, moskeen eller lokalet er. For Det Islamiske Trossamfund på Fyn betyder det, at der må være maksimalt 100 personer i moskeen – en grænse, de har lavet i samarbejde med Kirkeministeriet og Politiets coronahotline og tager meget alvorligt.

- Vi vil være til stede til at afvise folk, fordi der er ingen adgang for over 100 mennesker, understreger Yehia Abou-Lebde.

Retningslinjer for moskeen Ingen adgang for syge

Folk skal have eget bedetæppe med

Man skal holde mindst en meters afstand og overholde de generelle retningslinjer med håndvask og nys i ærmet

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i trossamfundenes lokaler. Der skal dog være 4 kvadratmeter per person. Kilde: Kirkeministeriet og Det Islamiske Trossamfund på Fyn

Moske kun åben for bøn – eid fejres formentlig derhjemme

De nye regler vil helt konkret sige, at moskeen Det Islamiske Trossamfund på Fyn kun er åben for de fem daglige bønner. Alle andre aktiviteter under ramadan er stadig aflyst eller foregår virtuelt.

Det betyder også, at eid, der er ramadans festlige afslutning i weekenden, som udgangspunkt foregår hjemme, medmindre myndighederne ændrer retningslinjer.

- Jeg ville selvfølgelig ønske, jeg kunne holde eid med hele min familie, men det ser ikke sådan ud, siger Yehia Abou-Lebde.

Moske: Vi skal passe på hinanden

For selvom ramadan er den vigtigste og helligste måned for muslimer er der én ting, der er vigtigere, ifølge Yehia Abou-Lebde.

- Det allervigtigste er, at vi følger regering og myndighedernes retningslinjer.

Derfor understreger han også, at moskeen opfordrer folk til at overholde reglerne og ikke samles til fællesbøn udenfor, som man så en gruppe gøre i Gellerup. Generelt er han dog meget imponeret og stolt over at se, hvordan folk har håndteret ramadan i coronas skygge.

- Det har været meget, meget positivt. Folk er indforstået med det og kan godt se meningen. For det her handler ikke om min moske eller min religion. Så længe, vi er under den her fælles krise, som vi alle sammen er i, så er der ikke andet at gøre end at passe på hinanden.