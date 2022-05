Nu er Oles letbane-idé blevet til virkelighed: - Det er lidt bittersødt

Efter 15 år og mange bump på vejen kan Ole Dupont Kofod nu se sin og partifællen Anders Friis Knudsens idé blive til virkelighed.

For om kun syv dage åbner Odense Letbane for passagerer. Men glæden over at se sin idé blive til virkelighed er ikke udelt, da han står på Hjallese Station.

- Den er lidt bittersød. Det, der er lidt ærgerligt, er, at man ikke har forberedt til, at det (Hjallese Station, red.) kunne blive et knudepunkt, fortæller Ole Dupont Knudsen.



På Hjallese Station blev det nemlig ikke til to letbanespor og to togspor, som han havde håbet. I stedet er der kun ét spor til togene.

Det ærgrer initiativtageren, som mener, at man ved at flytte letbanesporene få meter kunne skabe markant bedre - og billigere - muligheder for at tilpasse stationen til de fremtidige planer om offentlig transport i området.

- Så kunne Svendborgtogene krydse hinanden, man kunne have flere toge til og fra Odense - og få plads til det fynske S-tog, som man taler om i mobilitetsplanen, siger han.

- Jeg tror, der bliver lavet to spor på et tidspunkt. Det er bare ærgerligt, man ikke har tænkt det ind fra starten.