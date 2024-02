Nu får Fraugde ved Odense og naboerne til motorvejen ved Ringe i alt 91,4 millioner kroner til et længe ventet støjværn. Det er netop forhandlet på plads i udmøntningen af midlerne fra Støjpuljen, som er en del af infrastrukturforliget.

Samtidig skal der laves forundersøgelser ved motorvejen i Nyborg.

Naboerne til motorvejen flere steder på Fyn har længe kæmpet for et støjværn, og Flemming Blom Kjærgaard glæder sig over, at der nu sker noget. Men det er ikke helt nok.

