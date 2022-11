Nu falder afgørelsen i Abdinur-sagen: Formodet drabsmand forlader retten som fri mand

Dommer: "Thi kendes for ret. Tiltalte frifindes for drabet på Abdinur Mohamed Ismail".

I en fyldt retssal i Odense Domhus faldt skyldskendelsen for de fem mænd, der er tiltalt i forbindelse med drabet på Abdinur Mohamed Ismail.

De fire mænd der var tiltalt for drab, medvirken til drab eller forsøg på drab blev alle frifundet.

Mens den femte mand der var tiltalt for at stå bag, at de andre tiltalte mødte bevæbnede op i Egeparken den skæbnesvangre aften blev ligeledes frifundet.



Gennem retssagen har alle fire tiltalte nægtet sig skyldige i manddrab.

De seks nævninge og tre juridiske dommere mener dermed ikke, at der har været tilstrækkelig bevisførelse til at dømme de tiltalte for drabet på Abdinur Mohamed Ismail.

Et uskyldigt liv gik tabt, da 31-årige Abdinur Mohamed Ismail uvidende befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Den 24 juni 2020 blev han dræbt tæt ved sit hjem, da to rivaliserende grupper udvekslede skud.

Uenighed blandt dommere og nævninge

Frifindelsen af den 27-årige formodede gerningsmand var ikke ligetil.

Fem af de seks nævninge mente, at den tiltalte var skyldig i drab, medvirken til drab eller forsøg på drab.

De fem nævninge mente det var beviseligt, at den tiltalte råbte "Skyd!" på arabisk. Her lagde nævningene især vægt på kropssproget samt oversættelse fra en tolk der mente, at kunne genkende den tiltaltes stemme fra en tidligere sag, hvor tolken ligeledes havde hjulpet politiet.

I modsætning til de fem nævninge finder de tre juridiske dommere og en sidste nævning det ikke beviseligt, at det var tiltalte der råbte "Skyd!".

Ifølge dommerne og nævningen er det ikke muligt at fastslå, at det er tiltalte der råber, hverken ud fra stemme eller kropssprog og det må derfor ikke være eneste eller afgørende bevis.

De tre dommere og nævningen fandt dermed ikke tiltalte skyldig og stemte for frifindelse.

Da der ikke var enighed blandt dommere og nævninge blev tiltalte frifundet.

- Med skyldskendelsen anser vi den tiltalte for løsladt, sagde senioranklager Brian Dybdahl ved starten af proceduren om sanktioner for de tiltalte.

Klokken 11:30 forlod tiltalte derfor retssalen.

