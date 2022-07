Nu forklarer Odense Letbane høje lyde fra letbanetog

I løbet af juli har flere naboer til letbanen i Odense fortalt, at byens nye offentlige transportmiddel afgiver høje lyde på dele af strækningen, og det har fået Odense Letbane til at komme med en forklaring.

- Det skyldes, at letbanens entreprenører har valgt at nulstille letbanesystemet for at finde årsagerne til den lavfrekvente støj eller rumlen, som en del naboer til letbanen også har oplevet i de seneste måneder, oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Nulstillingen af letbanesystemet har i sidste ende resulteret i, hvad Odense Letbane kalder skinneskrig.

- Som en del af den nulstilling har entreprenøren derfor afkoblet smøring af både skinner og hjul. Formålet er at få helt rene og tørre skinner, så det bliver nemmere at spore, hvorfor og hvornår der opstår flader på hjulene, som er en medvirkende årsag til rumlen i bygningerne.

- Det har så haft som konsekvens, at der er begyndt at komme de såkaldte skinneskrig, nu hvor skinnerne er blevet helt tørre.

Her har der været flest klager

Der er dog udsigt til, at det snart er slut med de høje lyde fra Odense Letbane.

Ifølge letbanens entreprenører har man nu foretaget de nødvendige målinger og vil derfor starte smøringen af skinnerne op igen for at komme skinneskrigene til livs.

Arbejdet med at smøre skinnerne begynder fredag, og man vil begynde de steder, hvor der har været flest klager.

Det drejer sig om Benedikts Plads, TBT Tower og ved Hauges Plads i Bolbro.

- Tilslutningen af smøringen skal gøres med akkuratesse for at undgå, at der kommer for meget smøremiddel på skinnerne. Det kan nemlig medføre glatte skinner, der er svære at bremse på, oplyser Odense Letbane.

Derfor anmoder Odense Letbane om lidt ekstra tålmodighed fra naboerne i forhold til de høje lyde fra letbanetogene i svingene.

Det er ikke kun naboer, der bøvler med Odenses nye letbanetog. Også bilister har svært ved at finde ud af, hvor de skal køre, og hvor de ikke må.