Nu går der landspolitik i mystisk Odeon-aflysning

Pernille Bendixen (DF), som i øjeblikket er indkaldt som suppleant for partiets kulturordfører Alex Ahrendtsen, vil have indenrigsminister Astrid Kragh (S) til svare på en række spørgsmål i forlængelse af en mystisk aflysning af et stort kinesisk show i det kommunalt ejede kultur- og teaterhus Odeon.

Pernille Bendixen er stærkt utilfreds med, at Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ikke vil være med til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen efter, at Odeon aflyste showet med en begrundelse, der senere er rejst stærk tvivl om.

- Nu må vi have ministeren til at forholde sig til, hvilke muligheder man har for at undersøge den slags sager, siger Pernille Bendixen.

Baggrunden for aflysning

Showet skulle være opført 2 og 3. april næste år, men efter mange måneders forhandlinger annullerede Odeon i oktober pludselig det endelige kontraktudkast, netop som det var klar til underskrivelse.

Det kan jo være, at der bare er tale om en simpel misforståelse, men så længe vi ikke har fået en ordenlig forklaring, kan man få den mistanke, at Odeon ikke vil genere det kinesiske diktatur eller måske ligger under for selvcensur af frygt for eksternt pres af en eller anden art Pernille Bendixen

Aflysningen blev begrundet med, at der ved en fejl allerede var foretaget en booking til anden side. Men den aktør, som ifølge Odeon havde krav på lokalerne, afviser overfor TV 2/Fyn at have foretaget en booking de nævnte dage.

Siden har Odeons ledelse ikke ønsket at forklare sig i sagen.

Sagen kan være banal

- Det kan jo være, at der bare er tale om en simpel misforståelse, men så længe vi ikke har fået en ordenlig forklaring, kan man få den mistanke, at Odeon ikke vil genere det kinesiske diktatur eller måske ligger under for selvcensur af frygt for eksternt pres af en eller anden art, siger Pernille Bendixen.

Ministeren skal derfor svare på, om Odense Byråd lever op til sin forpligtelse, hvis et flertal i byrådet nægter at undersøge, om der er hold i den konkrete mistanke om, at aflysningen kan være sket i strid med grundlæggende demokratiske rettigheder.

Desuden skal indenrigsministeren svare på, hvilke konsekvenser det kan have, hvis et flertal i byrådet nægter at undersøge sagen, og det så senere viser sig, at der dukker konkrete beviser frem, som bekræfter mistanken om, at aflysningen skete af frygt for ekstern pression.

- Endelig vil jeg have ministeren til at svare på, hvilke handlemuligheder man har som byrådsmedlem, hvis et flertal i byrådet fastholder, at der ikke er grundlag for at indlede en undersøgelse, siger Pernille Bendixen.

Enhedslisten vil have sagen på byrådets dagsorden den 11. december.

