Naboerne i Gartnerbyen i Odense har de seneste uger haft besøg Gitta Ravn, der kom forbi for at opkræve dem penge.

Hendes hus ligger på en gammel erhvervsgrund, som er blevet til 14 nyetablerede grunde. Men Odense Kommune opkræver kun Gitta Ravn ejendomsskatten for hele den tidligere grund i 2023, mens naboerne slipper.

I alt skal hun indkræve 56.000 kroner for forkert opkrævet skat. Mandag åbner regeringen dog for at lempe på reglerne, så Odense Kommune kan komme Gitta Ravn til undsætning.