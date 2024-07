Nu ophæves rockerforbud: Hells Angels er blevet hjemløse, men har ikke droppet kriminaliteten

Derfor kommer Fyns Politi, i samme grad som før, til at bruge store ressourcer på at lægge hindringer i vejen for at grupperingen kan udøve kriminalitet og hverve nye medlemmer, ligesom politiet fortsat vil hjælpe personer som ønsker at komme ud af bandemiljøet.

- Selvom vi ikke har set konflikter med Hells Angels udspille sig i det offentlige rum på Fyn, betyder det slet ikke at de er harmløse. Vi ser i andre landsdele hvordan de ligger i åben krig med andre grupperinger, understreger Jesper Weimar.

Tavse rockere

Snart vil klubbens logo på den store port til klubhuset i Nyborg sandsynligvis være overmalet. Men hvordan rockerne selv ser på den situation forbliver i det uvisse.

TV 2 Fyn rakte mandag ud til Hells Angels for at spørge ind til deres tilstedeværelse på Fyn. Klubbens talsmand er dog aldrig vendt tilbage på henvendelsen.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) kan dog næsten ikke få armene ned ovenpå nyheden. Da Odense Kommune lykkedes med at få permanent lukket for klubhuset i Odense, erklærede han nemlig, at Nyborg ville prøve det samme gennem Planklagenævnet.