Nu reagerer familien på Morten Stig Christensens død

Morten Stig Christensen er død efter et pludseligt hjertestop. Formanden for Dansk Håndbold blev 65 år.

Han efterlader sig hustruen Anne Engdal Stig Christensen, fem børn og flere børnebørn.

- Jeg har i dag mistet mit livs store kærlighed, min livsfælle, min støtte, og Mortens fem børn har mistet deres fantastiske far.

- Morten er her ikke mere, og det er helt uforståeligt. Vi beder om ro til at forstå vores meget pludselige og helt urimeligt store tab af en kærlig mand og far, skriver Anne Engdal Christensen i en mail.

Morten Stig Christensen blev kendt som håndboldspiller. Han opnåede 190 landskampe og var med ved tre OL-slutrunder.

Han blev efter sportskarrieren studievært på TV 2 og avancerede senere til sportschef på tv-kanalen.

I juni 2007 blev han generalsekretær og direktør i Dansk Håndbold, og i 2021 blev han udpeget som formand for håndboldforbundet i stedet for Per Bertelsen.

Han har dermed en stor andel i den sportslige og organisatoriske fremgang, som håndboldsporten har oplevet de senere år.