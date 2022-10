Nu rundes Abdinur-sagen af: Formodet drabsmand grådkvalt på aflytning

Ordene blev kvalt i gråd på en optagelse, der blev afspillet i Abdinur-retsagen tirsdag.

Men det var ikke de sidste ord fra dræbte Abdinur Mohamed Ismail eller den efterladte families tårer, der blev afspillet for retten.

Det var en telefonaflytning af den nu 23-årige drabstiltalte i sagen om drabet på lagermedarbejderen Abdinur Mohamed Ismail.

På optagelsen er den unge formodede drabsmand i samtale med sin forlovede 17-dage efter drabet, der fandt sted 24. juni 2020 i Egeparken.

- Bare bliv hos mig, sagde den tiltalte blandt andet grådkvalt i telefonen.

I dag er manden tiltalt for have have affyret det skud, der dræbte den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail. Tre andre medlemmer af samme bandegruppering står også tiltalt for drabet.

Anklagemyndigheden mener, at samtalen er et bevis på, at den tiltalte C var tynget efter skyderiet.

- Formålet er at få frem, at den tiltalte ikke kan sove og ikke har det så godt. Der er noget, der trykker ham, forklarede senioranklager Brian Dybdahl i retten tirsdag.

Han afspillede også en anden telefonsamtale fra samme aften mellem den tiltalte og hans forlovede. Her spørg kvinden, om den formodede drabsmand kan komme hjem til hende.

- Jeg ved det ikke ... de her tider, lød det tøvende fra den tiltalte, der altså står anklaget for at have affyret skuddet, der dræbte Abdinur Mohamed Ismail bare 17 dage tidligere.

Intet uagtsomt

Den tiltalte sidder tiltalt sammen med fire andre i Abdinur-sagen.



De fem sidder tiltalt for blandt andet indbrud, narkohandel, vold og våbenbesiddelse, og fire af dem er tiltalt for drabet på Abdinur Mohamed Ismail.



Tirsdag afsluttede anklageren sin dokumentation, og den sidste del af retsagen begyndte.

Efter sagens indtil videre 13 retsdage er det stadig anklagemyndighedens opfattelse, at drabet på Abdinur var forsætligt, hvilket sagens mange forsvarer har bestridt.

- Der var intet uagtsomt ved deres handlinger. De tiltalte kender området. Det er det, der gør at det er forsætligt. Det lå inden for det forventlige, at nogle blev dræbt, forklarede senioranklager Jacob Thaarup i retten.

Han påpeger, at de tiltalte kunne have valgt en anden scene at skyde. En øde mark for eksempel.

Desuden mener anklageren ikke, at der er tvivl om, at skuddet, der dræbte Abdinur, var et forsætligt drabsskud.

Han anerkender dog, at skuddet var påtænkt to medlemmer af den såkaldte Korsløkkegruppe, der flygtede fra stedet på en scooter, efter de havde forsøgt at dræbe, hvad der betegnes som gruppens bandeleder.

En mand, der også sidder tiltalt i sagen, men som ikke er tiltalt for drab.

- Den eneste omstændighed, der gjorde, at den tiltalte ikke ramte de flygtende personer, var at han ikke kunne ramme, og så sker der jo det tragiske, at skuddene rammer Abdinur, fordi han sidder i projektilets bane, da den tiltalte skød for at ramme de flygtende personer, sagde senioranklageren.



Intet bevis

Ingen af de tiltaltes forsvarsadvokater nåede til deres del af den afsluttende procedure tirsdag, men de har ved retsagens begyndelse gjort det klart, at de ikke accepterer politiets påstand om manddrab med forsæt og i forening.

Blandt andet mener Michael Juul Eriksen, der er forsvarsadvokat for den tiltalte, som anklageren mener skød Abdinur, at der ikke kan føres bevis for, hvem der affyrede det dræbende skud, og at det kan være en fejl, at Abdinur blev ramt af et projektil.

Han går efter at få sin klient frikendt, men mener, at der kun bør dømmes for uagtsomt manddrab, hvis han ikke frikendes. Noget som Mette Grith Stage, der er forsvarsadvokat for en af de andre tiltalte, tilslutter sig.

Der forventes endelig dom i sagen i slut oktober eller start november.