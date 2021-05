Nu skal alle grine ad trafiktragedien Thomas B. Thriges Gade

Faktisk var den store gade, der blev opkaldt efter en stor mand fra 18-hundredetallet, så omstridt, at den nu - hvor halvdelen er væk - har fået sit eget teaterstykke på Odense Teater.

- Der er noget rørende i al den energi, alle de kræfter, som ender med at være skønne spildte kræfter. Det, synes jeg, der er noget universelt i, siger Heinrich Christensen, som er dramatiker bag stykket, der hedder "Vi bygger en vej".

Stykket stadig undervejs

Instruktøren har sat sig for at lave portrættet af en vej, der delte en by i to, men han vil også besvare andre og større spørgsmål med komedien som redskab.

Heinrich Christensen tror, at forestillingen kommer til at fungere på tre forskellige niveauer. Et filosofisk, et menneskeligt og et historisk plan. Han uddyber den filosofiske del:

- Hvorfor er det, at man ikke kan føre en firsporet vej igennem en bykerne og så regne med, at det på hver side bliver godt?