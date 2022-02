Nu skal det koste kassen at bo i kolonihaven hele året

Hvis det vedtages, pålægges regeringen "..at fremsætte de nødvendige forslag, der sikrer, at det ikke længere er muligt at have folkeregisteradresse i kolonihaver".

Ifølge forslaget skal der indføres bøder for ulovligt helårsophold, ligesom man har for sommerhuse. Meningen er at give kommunerne bedre mulighed for at føre sagerne i stedet for foreningerne.

- Jeg håber, at der kan skabes flertal for forslaget. Jeg har på forhånd været i kontakt med en række store kommuner i Danmark. Det viser sig, at det især er i kolonihaver tæt på ghetto-områderne, at problemerne med ulovligt ophold hele året gør sig gældende, siger Alex Ahrendtsen.

Forslaget bliver godt modtaget i Odense Byråd som onsdag eftermiddag vedtager nye lokalplaner for en række haveforeninger for at gøre det nemmere for kommunen og foreningerne at håndhæve reglerne mod helårsophold og store byggerier.

- Vi forsøger med de nye lokalplaner at stramme op, men vi har brug for hjælp fra Christiansborg. Ifølge CPR-loven skal du have folkeregisteradresse, dér hvor du faktisk opholder dig. Det er med andre ord lovligt at have en folkeregisteradresse i kolonihaven, selv om man ikke må bo der hele året. Der er tale om et hul mellem to love, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

- Det er dog vigtigt, at vi også er opmærksomme på, at strammere regler også kan ramme en særlig gruppe af udsatte borgere, som bor ulovligt i kolonihaverne. Her skal vi selvfølgelig involvere relevante sociale myndigheder og ikke mindst Housing First, tilføjer rådmanden.

Formanden for Haveforeningen Haugstedsminde Poul Carlsbæk, er glad for, at der nu også på Christiansborg er kommet fokus på ulovlige helårsophold.



- Det er et godt og nødvendigt forslag, hvis vi gerne vil bevare kolonihaverne. Det er simpelthen en del af definitionen på en kolonihave, at bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse. Det burde være en selvfølge, at man ikke accepterer folkeregisteradresse i en kolonihave, ligesom man jo ikke vil acceptere en folkeregisteradresse i en kommunal lagerhal, skolekælder eller i en besat ejendom, siger Poul Carlsbæk.