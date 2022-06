Nu skal du betale for at køre med: Sådan kører du billigst med letbanen

Efter Odense Letbane åbnede 28. maj har det været gratis at køre med Odenses nyeste kollektive transportmiddel.

Det er slut nu.

Fra og med i dag, mandag den 6. juni, koster det penge at køre med letbanen, der går fra Tarup til Hjallese.

Der er flere måder, man kan købe billetter til letbanen. Ifølge Odense Letbane er den nemmeste og billigste måde at køre med letbanen på ved at anskaffe sig et rejsekort.

Et rejsekort koster 50 kroner. Jo oftere du rejser, jo billigere bliver prisen per tur. Prisen for en tur i letbanen koster med et rejsekort mellem 12 og 19 kroner.

Enkeltbilletter til 24 kroner

Det er også muligt at købe billet på fynbus.dk eller via Fynbus’ mobilapp. Køber du en enkeltbillet, koster turen 24 kroner.

Det er ikke muligt at købe fysiske billetter på letbanestationerne, men det er muligt i butikker, der ligger tæt ved letbanen, eksempelvis i Tarup Center, Føtex på Vesterbro og Fynbus Kundecenter i Odense Banegård Center.

Siden letbanen åbnede, har der været en del meldinger om driftsforstyrrelser på strækningen, hvor passagerer har været strandet på stationerne, blandt andre Anja Philip, hvis datter blev efterladt på stationen i Bolbro.