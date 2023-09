Nu skal folkeskoler tage stilling til skærme i skolegården

Elever, forældre og medarbejdere i Odense Kommunes folkeskoler skal i den kommende tid diskutere, hvor meget skærmene bør fylde i skoletiden.

Det har rådkvinde Susanne Crawley hvert fald bedt skolerne om på vegne af Børn og Ungeudvalget i kommunen.

En rundspørge, TV 2 Fyn har lavet, viser, at mange folkeskoler allerede har regler for, hvordan skærmene skal håndteres.

Blandt de 45 fynske folkeskoler, der har deltaget i undersøgelsen, svarer næsten tre ud af fire (34), at de har forbud mod brug af mobiltelefoner i skoletiden.

En af de skoler, der har deltaget, er Tingkærskolen i det sydøstlige Odense. Her har man en politik for brugen af mobiler, men ikke et totalforbud.

- Vi i bestyrelsen vil gerne i retningen af, at mobiltelefonen kun er fremme, når det kan bruges i forbindelse med undervisning og ikke i pauser, som det er tilfældet nu i vores ungemiljø, fortæller Bjarne Larsen, der er skoleleder på Tingkærskolen i Odense.

Netop vores mobilvaner er noget, TV 2 Fyn sætter fokus på den kommende tid.