Nu starter eventyret: H.C. Andersens Hus åbner 30. juni

Byggeriet har været længe undervejs, men nu er der fastlagt en dato for åbningen af Det nye H.C. Andersens hus i Odense.

Den 30. juni slår museet dørene op for de første gæster, der kan bruge en del af deres sommerferie på at udforske H.C. Andersens eventyrunivers.

- Det har stor betydning og er en kæmpe glæde for Odense, at vi åbner så stort et trækplaster lige op til sommerferien. Både fordi det vil tiltrække rigtig mange besøgende - og det trænger vi til - men også fordi H.C. Andersen er så stor en del af odenseanernes fælles identitet, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i en pressemeddelelse.