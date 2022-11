Nu stiger prisen for at få hentet skrald: - Det kommer til at ske i hele Danmark

I Odense Kommune har man haft mulighed for den type sortering siden august, hvor Odense Renovation var rundt i kommunen for at opstille nye beholdere.

- Det koster selvfølgelig nogle penge, når man skal have stillet 55.000 nye beholdere ud, og vi skal have 6 nye biler og 10 mand mere ansat, forklarer Thomas Jørgensen.

Sortering for klimaet

Ifølge Miljøstyrelsen nytter det noget at sortere sit affald. Styrelsen skriver blandt andet på sin hjemmeside, at ni ud af ti kilo sorteret, tørt affald, såsom pap og plastik, kan blive genbrugt til at fremstille nye produkter, hvis det er sorteret korrekt.

Det argument læner Thomas Jørgensen sig opad. Han mener, at prisstingen skal ses i et positivt lys.

- Man skal gøre det af hensyn til klimaet. Man får et bedre miljø og et mindre CO2-aftryk, når man sorterer mere. Desuden får man også en ekstra service, fordi man ikke længere selv skal køre sit plastik affald ud til genbrugspladsen, siger han.

Odense er billigst

Ser man på affaldsgebyret i de øvrige fynske kommuner, er Odense Kommune, trods de kommende prisstigninger, alligevel den kommune, hvor borgerne betaler mindst for at få hentet deres skrald.

I Kerteminde Kommune er det dyrest. Her betaler en husstand 3.667 kroner om året for at få hentet deres skrald i 2022.