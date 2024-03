Nu svarer Novo Nordisk: - Vi afventer resultatet af undersøgelser

Novo Nordisk er på vej til Odense, måske. For der er endnu ikke sat en endelig underskrift på købet af den 84 hektar store grund i Tietgen Nord uden for Odense.

Mandag blev der afholdt borgermøde i Odense Kongres Center, hvor over 700 interesserede deltog.

Udover borgermødet har TV2 Fyn forsøgt at blive klogere på, hvad status mere specifikt er, og hvad Novo Nordisk mere konkret planlægger at bygge.

Det har ikke været muligt at få et interview, men Novo Nordisk har sendt følgende skriftlige svar, som dog stadig efterlader nogle spørgsmål.

Spørgsmål: Vi har talt med Odense Kommune, der siger, at den er klar til at sætte sin underskrift, og vi har hørt at første spadestik vil kunne tages 1. maj – hvilke betingelser skal falde på plads før I begynder at bygge på grunden udover de forberedende, reversible byggerier?

- Vi er meget tilfredse med denne mulighed for at udvide vores produktion i Odense, da der i dag er flere og flere mennesker, der har brug for vores medicin. Købsaftalen er dog ikke endelig, og vi afventer resultatet af forskellige undersøgelser og politiske processer. Vi har inkluderet flere af vores hjælpeprocesser i det indledende arbejde for at lave en så fyldestgørende undersøgelse som muligt. Det er ikke endeligt besluttet, hvilke processer vi ender med at benytte området til, og der kan løbende ske justeringer.

Er entreprisen på byggeriet sendt i udbud?

- Købsaftalen er ikke endelig, og vi afventer resultatet af forskellige undersøgelser og de politiske processer.

Hvor mange medarbejdere regner I med at ansætte til driften på site? Vi undersøger området med henblik på at udbygge vores produktionskapacitet.

- Vi kan endnu ikke sige noget om konkrete byggeprojekter på området, eller hvor mange mennesker der kommer til at arbejde der. Dette afklares, når købsaftalen er endelig.

(På borgermødet mandag kom det dog frem, at der vil være tale om op mod flere tusinde arbejdspladser, hvis hele projektet ender med at blive rullet fuldt ud. Red.)

Hvad er det præcist for ansatte, I skal bruge?

- Vi har brug for en bred vifte af kompetencer og medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde. Fra håndværkere over akademikere til faglærte.

Hvornår begynder I at udbyde jobs og ansætte folk?

- Vi har slået stillinger op, da vi har erfaring med, at ansættelsesprocesser kan trække ud, og vi ønsker at være klar i det øjeblik aftalen måtte blive endelig. Vi har stor interesse i at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft i området.

Hvad skal I specifikt producere på fabrikken?

- Vi kan ikke udtale os om, hvad der konkret skal produceres på sitet.

Hvad skal jeres bygninger bruges til? Er det hele produktion eller er der også tale om administrationsbygninger?

- Det er ikke endeligt besluttet, hvilke processer vi ender med at benytte området til, og der kan løbende ske justeringer.

Der har været tale om plads til flere fabrikker – hvad er et minimums- og et maksimumsscenarie på antallet af medarbejdere, der skal beskæftiges på site, når driften er i gang?

- Vi afventer den endelige afgørelse, og har derfor ikke nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Næste gang der tages stilling til sagen politisk i Odense Kommune er 8. maj.