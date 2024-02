Nu svarer rådmand på 30 skolebestyrelsers bekymringsbrev

I kølvandet på sagen om vold og krænkende adfærd blandt eleverne på Agedrup Skole har 30 skolebestyrelser underskrevet et bekymringsbrev, som de har sendt til Odense Kommune.

Nu svarer Børne- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) på forældrenes brev i en mail, som TV 2 Fyn også har modtaget.

- Tak for jeres brev. Det er helt tydeligt for mig, at det er skrevet med stor kærlighed til vores fælles folkeskole, indleder rådmanden sit svar.

- For sagens kerne er jo, at vi har med udfordringer at gøre, der ikke kan isoleres til én enkelt skole eller en enkelt by, men som handler om den danske folkeskole generelt. Derfor er det hverken formålstjenstligt eller ordentligt at køre en mistillidsdagsorden mod en navngiven skoleleder, forsætter hun.

