Nu svarer to kandidater fra Moderaterne på spørgsmål om deres politik

For hvad mener Moderaterne egentlig?

Det synes flere fynboere nemlig er svært at sige, ligesom noget kunne tyde på, at også de fynske kandidater heller ikke er helt sikre på, hvad partiets politik egentlig er.

I hvert fald er de fire fynske kandidater uenige på 10 ud af 30 af spørgsmålene i TV 2 Fyns kandidattest. Det viser en gennemgang af kandidaternes svar på testen, som TV 2 Fyn har lavet.

Kritisk overfor sammenligning af svar

Uenigheder som TV 2 Fyn gerne ville have haft kandidaterne til at forklare i et interview tirsdag. Pludselig aflyste samtlige kandidater dog deres aftaler om interview.



Da TV 2 Fyn kontaktede kandidaterne for en forklaring, gik flere af kandidaternes telefon direkte på telefonsvarer.

Kandidat Kenneth Bjerg forklarede dog, at de ikke måtte deltage, og at han ikke var interesseret i at "deltage i en gang fejlfinding." Desuden har han efterfølgende beskyldt TV 2 Fyn for at lyve i forbindelse med opsætningen af interviewaftalen.

Spidskandidat Rosa Eriksen og hendes medkandidat H. C. Wulff stillede onsdag op til interview. Her gjorde kandidaterne det klart, at de forholdte sig meget kritiske overfor, at TV 2 Fyn har sammenlignet deres svar i kandidattesten.

Herunder kan du læse, hvad kandidaterne svarede i interviewet med TV 2 Fyn.