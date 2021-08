Nu tager politikerne fat på bandeproblem: Frygt, trusler og smadrede biler i Odenses kolonihaver

- Jeg smadrer ikke nogen, men jeg smadrer kameraet. Det har jeg fuldstændig ret til, hvis I ikke sletter overvågningen, fortsatte han.

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg (S) langede dengang ud efter by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt. Han mener, at det er venstrerådmandens ansvar at stoppe kriminaliteten i kolonihaverne.

Ulovlig helårsbeboelse

Samtidig mener Claus Skjoldborg, at det er By- og Kulturforvaltningens ansvar at sikre, at borgere ikke bor året i byens kolonihaver, da det er ulovligt.

En opgørelse viser, at 960 odenseanere har fast folkeregisteradresse i en kolonihave. Af dem er 354 på offentlig forsørgelse.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltager også i mødet fredag.

- Vi har brugt sommeren på at få overblik over, hvem der har ansvaret for hvad. Og der er det rigtigt, at min forvaltning har ansvaret for, at der ikke sker overbebyggelse. Altså at der ikke bygges større end tilladt i kolonihaverne, siger Christoffer Lilleholt.

Men det er altså ikke alle lovovertrædelser, han kan løse.

- Hvad angår ulovlig helårsbeboelse, så er det en opgave, vi bliver nødt til at løse sammen med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. For mange af dem, der bor i kolonihaverne året rundt, er på offentlig forsørgelse. Det tyder på, at det er mennesker, som vi ikke har formået at skabe plads til andre steder i byen. Og jeg vil ikke være med til at sætte socialt udsatte på gaden uden at tilbyde dem et alternativ, siger Christoffer Lilleholt.

Bandekriminaliteten kan han heller ikke stoppe alene.

- Kommunens samarbejde med politiet går gennem kredsrådet, og det er kun borgmesteren, der sidder med der. Det er ham, der har den kontinuerlige kontakt med politiet. Så jeg håber virkelig, at Peter Rahbæk Juel tager problemet op i kredsrådet og lægger pres på politiet for at få dem til at løfte opgaven.

Peter Rahbæk Juel er imidlertid ikke helt enig med Christoffer Lilleholts udlægning af ansvarsfordelingen.

- Jeg synes egentligt ikke, at diskussionen om, hvor ansvaret ligger, er voldsomt relevant. Det er vigtigere, at vi som politikere står skulder ved skulder. Når det er sagt, så ligger tilsynet med Odenses kolonihaver entydigt hos By- og Kulturforvaltningen, siger Peter Rahbæk Juel.

Splittede haveformænd

Det er imidlertid ikke alle haveformænd, der er imod ulovlig helårsbeboelse.

Tina Christensen fra Martinsminde mener, at kommunen burde gøre det lovligt at bo i byens kolonihaver året rundt.

- De kan jo bare indføre ejendomsskat, så skal vi nok betale det. Så kan det være, at der også bliver råd til ordentlig kloakering, siger hun.

Poul Carlsbæk, der er formand i haveforeningen Haugstedsminde er imod helårsbeboelse.

Han mener desuden, at lovgivningen er vildledende, idet det faktisk er lovligt at have folkeregisteradresse i sin kolonihave.

- Det giver jo ikke mening, at man kan få folkeregisteradresse i sin kolonihave, da man jo i praksis burde opholde sig mest i sin helårsbolig, siger Poul Carlsbæk.



Kolonihavemødet slutter ifølge planen klokken 14.