Nu vil fynsk danmarksmester i Folketinget

For tre måneder siden sikrede hun sig vindertitlen ved DM i debat. Nu melder fynske Sofie Mosgaard sig på banen som folketingskandidat for Venstre.

Det fortæller hun til TV 2 Fyn.

- Jeg håber på at kunne være med til at lave en forårsrengøring i velfærdssamfundet. Vi har svoret at løfte områder, som vi ikke gør i dag, mens vi bruger for mange penge på andre ting, lyder det fra den 22-årige odenseaner.

I en mail til Venstres Odense Syd-kreds er medlemmerne torsdag aften blevet orienteret om, at Sofie Mosgaard indstilles af bestyrelsen som folketingskandidat i kredsen. Det bekræfter kredsformand Birthe Kargaard over for TV 2 Fyn.

- Jeg er glad for og stolt over, at bestyrelsen har givet mig den tillid. Så håber jeg, at medlemmerne i kredsen er enige og støtter mig. Jeg kommer til at gøre mig umage og knokle hårdt for, at vi får et godt valg, siger Sofie Mosgaard til TV 2 Fyn.

Den 24. oktober vil blive afholdt et opstillingsmøde, hvor Venstres Odense Syd-kreds vælger deres nye folketingskandidat.

Ved seneste folketingsvalg var byrådsmedlem i Odense Kommune Araz Khan (LA, tidl. V) opstillet i kredsen. Han lavede i foråret et partihop og meldte sig ind i Liberal Alliance.

Venstre gik ved valget i 2022 massivt tilbage og mistede 20 mandater i Folketinget.