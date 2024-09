Nu vil OB have svar - hvad er vores kultur og identitet?

OB har mandag offentliggjort, at de har søsat et projekt, der skal finde frem til en tydelig identitet samt en kultur og et værdisæt, som ikke bare klubbens fans, men også odenseanerne og resten af fynboerne kan se sig selv i.

Klubben oplyser i en pressemeddelelse, at projektet kommer til at gå under navnet "IdentitetOB", og i arbejdsgruppen finder man tre repræsentanter af OB's fanpanel samt sportsdirektør Troels Bech, kommerciel chef Jack Jørgensen og SLO Jeppe Jul Elnegaard.

Projektet skal både sætte ord på, hvad OB er gode til, men også hvad der holder klubben tilbage, lyder det. de ting sammenlagt skulle gerne munde ud i en stærk fortælling om, hvad OB er.