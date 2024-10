Nu vil regeringen udvide kontroversielt tiltag i Odense

I Mette Frederiksens åbningstale tirsdag nævnte hun, at regeringen vil sætte penge af til flere stofindtagelsesrum i Danmark.

Ud over det vil den udvide de eksisterende rum, og hun brugte Odense som eksempel:

- I dag er der fem stofindtagelsesrum i Danmark. Et i Aarhus. Et i Odense. Et i Vejle. To i København, lød ordene fra Mette Frederiksen.

- Vi vil gerne sætte penge af til flere. Til at udvide de nuværende stofindtagelsesrum. Med længere åbningstider. Flere pladser. Og til at oprette nye i andre danske byer, sagde hun videre.

- Vi skal give flere mennesker et tryggere og mere værdigt liv. Væk fra trappesten og nysgerrige blikke, sagde statsministeren.