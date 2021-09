Ny affaldsbunke smidt i naturen: Gerningsmands navn stod på efterladt papkasse

- Det skal vi ikke have sådan et sted. Vi har så mange fine muligheder for at komme af med vores ting på genbrugspladser, siger John Juul Henriksen, der er direktør i Tarup-Davinde I/S.

Meldt til politiet

Det er alt fra europaller til paprester, møbler og plastikskrald, der flere gange er blevet dumpet i skove, på marker eller andre offentlige naturområder.