Ny aftale for veteraner: - Jeg drømmer om at kunne bidrage til samfundet

Martin Højer var i 2007 udsendt til Irak efter sin værnepligt, men et halvt år efter hjemkomsten blev han ramt af posttraumatiske stress (PTSD), som han stadig i dag døjer med.

Den posttraumatiske stress påvirker Martin Høyer i længere perioder, men han oplever også masser af dage, hvor der er overskud til at arbejde. Problemet er, at han aldrig ved, hvornår de dårlige perioder rammer, og det gør, at han ikke er i stand til at arbejde som andre borgere.

- Jeg står ved den her skillevej, hvor førtidspension er det rigtige for mig, men jeg stadig drømmer om at kunne bidrage til samfundet på min måde, forklarer han.

Nu ser det ud til at kunne lade sig gøre.

Det stresser os i dagligdagen, så vi har en tendens til at vælge løsningen med sikkerhedsnettet, hvor vi melder os syge og bliver helt pensioneret Martin Højer, veteran med PTSD

Onsdag er en ny aftale, der skal sikre, at krigsveteraner som Martin Højer med PTSD både kan have tilknytning til arbejdsmarkedet og have et sikkerhedsnet i førtidspension, nemlig faldet på plads.

Vigtigt for veteranerne

I dag risikerer veteraner at miste retten til førstidspension, hvis de har en for stor tilknytning til arbejdsmarkedet, og kommunen vurderer, at deres arbejdsevne er blevet forbedret.

Med den nye ordning vil de ikke blive frakendt deres ret til pensionen, selvom de i perioder kan passe et normalt arbejdsliv.

Det glæder Martin Højer.

- Jeg synes, det er noget af det mest fornuftige, jeg har hørt længe. Vi kæmper med "vi kunne engang"-tanken, for vi vil rigtig meget, men kan ikke bestemme, hvornår vi har det dårligt, siger han og tilføjer:

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som på dansk kaldes posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresslidelse.

- Det her giver os muligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men stadig have et sikkerhedsnet under os, der gør, at vi kan trække os, når det er svært.

Nye muligheder

På veteranhjemmet i Odense hilses aftalen også velkommen.

- Det er en vanvittig god idé, især hvis det er en ordning, der bliver nem at administrere. For de (veteranerne, red.) går død, hvis der er for meget, der skal udfyldes og sendes frem og tilbage, forklarer Jens Raakjær, der er veterankoordinator i Odense Kommune.

Han mener, at ordningen falder på et tørt sted for de mange veteraner, der gerne vil bidrage, men ikke kan garantere sig arbejdsdygtige i alle perioder.

- I de perioder, hvor de har det godt, har de indtil nu ikke rigtig kunne gøre noget, fordi det har været umuligt i forhold til deres førtidspension, siger Jens Raakjær.

- Vi har en tendens til at vælge løsningen med sikkerhedsnettet, hvor vi melder os syge og bliver helt pensioneret. For at vores økonomi bliver frataget, at vi skal stille op til møder eller underskrive en masse dokumenter, det kan vi ikke holde til. Det er en ualmindelig stor stressfaktor, understreger Martin Højer.

Martin Højer kan sagtens forestille sig at komme på ordningen.

- Kan det her komme på tale, så vil jeg klart overveje det. For der er perioder, hvor jeg har det rigtig godt og kan bidrage med mine ting, siger han.