Ny attraktion åbnet i Odense

Klatreparken GoMonkey åbnede lørdag sin nye attraktion i Odense.

- Vi har løbet rigtig stærkt de seneste mange måneder i forhold til at optimere parken, siger Magnus Christensen, der er ejer af GoMonkey Klatrepark i Odense.

GoMonkey har overtaget Funky Monkey Park i Odense og har i de seneste måneder renoveret banerne i trætoppene. Den nye attraktion er altså placeret, samme sted som Funky Monkey Park lå placeret på Stærmosegårdvej tæt på Ikea og Rosengårcentret.

Håber på en god sommersæson

Her har de besøgende mulighed for at prøve kræfter med lidt af hvert. De kan teste balancen og svæve gennem trætoppene i skoven.

- Vi tror på, at der bliver run på i sommerferien, siger Magnus Christensen.

Parken er stadig i gang med at lægge en sidste hånd på detaljerne, så man er klar til sommersæsonen.

Det koster 295 kroner for en voksen at komme ind i klatreparken. Der ligger i forvejen GoMonkey-attraktioner i København, Gladsaxe og Kolding.