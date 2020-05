Ny billig festival: - Vi regner med at samle 5.000 mennesker

Der er godt nyt på vej til dem, der ellers havde opgivet alt håb om en festival i 2020.

I Odense er nemlig en ny festival med navnet "Imparium Festival" på vej, og konceptet bag festivalen er, at priserne skal passe til størrelsen på tegnebogen for en typisk studerende.

- Vi ville gerne gøre noget anderledes for de studerende, og derfor fandt vi på at afholde en billig festival med SU-venlige priser, siger Morten Monin, talsmand for Imparium Festival, til TV 2/Fyn.

En billet til festivalen kommer til at koste 100 kroner, og al mad og drikke på pladsen vil koste 30 kroner, oplyser Morten Monin.

Håber at kunne udbrede konceptet

Det er det nyopstartede firma Imparium, der står bag den nye festival. Ifølge dem selv har de høje ambitioner med den nye festival.

I korte træk har vi skabt en portal, hvor studerende og virksomheder kan mødes på tværs. Morten Monin, talsmand, Imparium Festival

- Hvis festivalen i år bliver en succes, så forestiller vi os at kunne brede det ud til i alt tre byer næste år. Vi har kig på Odense, Aabenraa og Slagelse. Fortsætter succesen, så er det ikke svært at forestille sig, at konceptet kunne udbredes yderligere. Der er i hvert fald vores drøm og vision, siger Morten Monin.

Programmet for den nye festival er allerede på plads. Foto: Imparium

Morten Monin håber også, at det sociale liv, som har været sat på pause som følge af coronavirus, vil kunne genstartes med den nye festival, hvor han som udgangspunkt regner med at kunne lukke 5.000 gæster ind.

- Vi regner med, at vi til den tid godt kan samle 5.000 mennesker, men skulle vi være nødsaget til at aflyse på grund af corona, så er det et koncept, vi har tænkt os at videreføre næste år, siger han.

Overskuddet skal gå til virksomhedens portal

Imparium beskæftiger sig normalt ikke med at arrangere festivaler. Virksomheden er en online portal, hvor studerende og virksomheder kan mødes for at løse projekter i fællesskab og søge studiejobs og praktikpladser.

- Vores virksomhed befinder sig lige nu i sin spæde opstart, for vi har kun eksisteret siden januar. Men i korte træk har vi skabt en portal, hvor studerende og virksomheder kan mødes på tværs, siger Morten Monin.

Ifølge Morten Monin er festivalen ikke tænkt som en konkurrent til andre fynske festivaler.

- Det er ikke meningen, at festivalen skal give os et decideret overskud. Men hvis vi får et overskud, så vil vi bruge pengene på at forbedre vores portal, så der kommer endnu flere tilbud til de studerende i fremtiden, siger han.

Festivalen afholdes på Dyrskuepladsen i Odense. Portene slås op lørdag 19. september.