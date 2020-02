Ny garnbutik åbner: Unge og gamle strikker sig til fællesskab og fordybelse

I Tekstilværkstedet på Kulturmaskinen i Odense bliver der både smilet og sludret, mens hænderne arbejder med strikkepinde og garn i metermål.

Det er ikke kun et bestemt segment, det er heller ikke en bestemt målgruppe, det er alle, der strikker Eva Hansen, daglig leder, Tekstilværkstedet

Eva Holm, der er stedets daglige leder, fortæller, at hjemmestrik er populært af flere grunde. Både fordybelsen, fællesskabet og det at skabe noget selv tiltrækker både kvinder og mænd - men flest kvinder - på tværs af generationer.

- Om mandagen er der strikkeværksted, hvor vi oplever, at flere og flere kommer til. Og vi oplever rigtig meget, at den yngre generation kommer, siger hun.

Derfor er det heller ikke overraskende, at der nu åbner en ny garnbutik i Tarup Center nordvest for Odense. For Lisa Hansen Haas, der kommer i strikkeværkstedet, er det sjovt, at der nu igen er mange muligheder for at købe garn og grej.

- Da jeg var rigtigt ung, var der vel også en fem-seks butikker i Odense, der solgte garn, fortæller hun.

Det er butikskæden Hobbii, der åbner 26. marts, og Lisa Hansen Haas er spændt på at se, hvad den nye butik har at byde på.

- Jeg skal da lige ud at se, hvad de har på hylderne, siger hun.

Hobbii begyndte som en onlineforretning for fem år siden, men har nu etableret to fysiske butikker i Roskilde og Aalborg. Den tredje butik åbner nu på Fyn.

- Det er oppe i tiden at være bæredygtig og lave sine egne ting. Derfor er det så populært at strikke, og dem, der dyrker denne hobby, vil gerne ud at se og mærke garnet, og derfor er rigtige butikker vejen frem, siger Morten Spliid, der er marketingschef i Hobbii og fortsætter:

- Vi tror slet ikke, at denne strikke- og hækletrend har toppet. Vi kan se, at også mange unge er begyndt at interesse sig for at lave både klude og bluser, siger marketingschefen.

Trend på tværs af grupper

På Tekstilværkstedet betyder erfaring med mønstre og garntyper ikke så meget. Da Lisa Hansen Haas begyndte, strikkede hun bare sokker.

- Så begyndte jeg bare at hænge ud og strikke sammen med de andre, siger hun.

Udover strikkeværkstedet er der forskellige workshops, som er blevet store tilløbsstykker, fortæller den daglige leder. Det skyldes blandt andet, at hjemmestrik ikke er en beskæftigelse for en lukket klub.

- Den ene strikkebutik efter den anden skyder jo op, så det bliver hvermands eje. Det er ikke kun et bestemt segment, det er heller ikke en bestemt målgruppe, det er alle, der strikker, siger Eva Hansen.

Hun ser det også som en modreaktion i en tiltagende heltisk tilværelse.

- I denne her digitale verden, gør man her lige det modsatte: Man sidder og skaber med sine hænder, og når man skaber med sine hænder, kan man ikke alt muligt andet.

Hobbiis nye butik i Tarup-centeret bliver med 250 kvadratmeter Fyns absolut største garnbutik.

- Vores koncept er jo nærmest at etablere garnsupermarkeder med et kæmpe varesortiment og events i butikken. Allerede nu har 2000 fynboer meldt sig til vores åbningsevent 26. marts, siger Morten Spliid.