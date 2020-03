Ny direktør på Kunstmuseum Brandts

Kunstmuseum Brandts i Odense har ansat en ny direktør, som kommer fra et andet dansk kunstmuseum.

Det er nemlig den tidligere kunstfaglige chef for ARKEN Museum for Moderne Kunst, Stine Høholt, der tiltræder som direktør den 1. maj. Det skriver museet i en pressemeddelelse.

- For mig har Brandts altid været en vigtig kulturinstitution – ikke kun for Odense, men for hele Danmark. Og den store udvikling, som museet de senere år har gennemgået, glæder jeg mig utroligt meget til at bygge videre på sammen med alle mine nye kolleger, siger Stine Høholt i en pressemeddelelse.

Stine Høholt er født i 1972. Hun er uddannet cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet i 1999 og har derudover en ph.d.-grad fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (Arkitektskolen).

- Med sine mere end 15 års museums- og ledelseserfaring samt en betydelig og samtidig uhyre succesrig baggrund med at udvikle, tilrettelægge og formidle store udstillinger, er der ingen tvivl om, at Stine Høholt vil bringe et sandt boost af inspiration og energi til Brandts, siger Bolette Christensen, som er formand for museets bestyrelse i pressemeddelelsen.

Stine Høholt afløser Ellen Drost, som trådte ind som midlertidig direktør i november sidste år, efter den tidligere direktør, Mads Dambo, blev fyret.

