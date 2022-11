Ny discountbutik åbnet: - Vi plejede at handle i Netto - nu bliver det Basalt

Finn Johansen er også mødt op til åbningen. Han har hørt om Basalt i fjernsynet, da kædens første butik blev åbnet i København.

- Jeg synes, det er alletiders. Det er godt i forhold til de andre konkurrenter, og hvad vi ellers har omkring, siger han.

Våben mod inflationen

Billigere madvarer kan være en stor hjælp for mange, der oplever at energikrisen rammer med elregninger, der eksploderer.





Den nye kæde er en del af Salling Group, og udspringer efter den tårnhøje inflation og energikrise har ramt hele Danmark og store dele af verden.

I en pressemeddelelse skriver Per Bank, Salling Groups direktør, at butikkerne skal hjælpe danskerne med at få hverdagen til at hænge bedre sammen i en tid, hvor privatøkonomien er under pres.

Ifølge Henrik Nielsen, der er kædechef for Basalt, kan man forvente mange forskelle fra den tidligere Netto, der husede lokalerne.

- En af forskellene er, at vi ikke sælger køle- og frysevarer. Køl og frys er et af de steder, hvor man har rigtig meget madspild, men det sparer også meget på energien. En anden forskel er, at vi er gået fra 3.000 varenumre ned til 1.000 varenumre. Alle de varer vi har, kan vi præsentere på hylderne, og vi kan sælge dem langt billigere, siger Henrik Nielsen.

Basalt sælger helt basale ting til faste lave priser. For at holde priserne nede er der udover, at der ikke bliver solgt køle- og frysevarer også sparet ved at køre varer ind på paller og med mindre belysning.

Butikken i Odense er den fjerde Basalt, der slår dørene op og i løbet af de kommende uger vil der åbne seks butikker mere i de større byer i Danmark.

- Når vi går ind i december, har vi ti Basalt butikker, som vi koncentrerer os om at drifte og gøre os nogle erfaringer med. Så tager vi den der fra, om vi skal åbne flere eller videreudvikle på produktet, siger Henrik Nielsen.

Den nye Basalt butik ligger på Ørbækvej 109A i Odense SØ og har åbent fra 8-19 alle ugens dage.