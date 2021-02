Ny enhed skal finde coronasmittede: Lykkes det ikke, tager vi ud til dem fysisk

Hvis du bor i Odense og er testet positiv for coronavirus, kan du muligvis se frem til at få fysisk besøg fra kommunens nye smitteopsporingsenhed.

For det er svært for myndighederne at opspore alle danske tilfælde af corona, og derfor vil Odense Kommune nu hjælpe med at nå de odenseanske smittede, som Styrelsen for Patientstikkerhed ikke kan finde.

Opgaven er væsentlig, så de smittede med coronavirus bliver forklaret, hvordan de skal forholde sig for at undgå, at de ubevidst kommer til at sprede smitten yderligere.

- Vi skal hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med at bryde smittekæderne. Vores opgave er at rådgive og vejlede om, hvordan man isolerer sig, og så skal vi hjælpe den smittede med at kortlægge de nære kontakter, altså hvem de har været i kontakt med i den periode, hvor de smitter, siger Jette Sørensen, der er koordinator for smitteopsporingsenheden og leder af Center for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune

Tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at man mangler kontakt med ti procent af alle de smittede inden for 24 timer. Og her vil Odense Kommune nu træde til.

- Når Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere opkald ikke kan få fat i en smittet, overtager vi som kommune opgaven med at få fat i de personer og sikre os, at de ved, hvad de skal gøre. Altså hvad selvisolation betyder, hjælpe med at opspore nære kontakter og så videre.

- Lykkes det ikke telefonisk, tager vi ud til dem fysisk på deres adresser, fortæller sundhedschef i Odense Kommune Charlotte Scheppan.

Kommer ikke bare ind

Jette Sørensen erkender, at det kan virke grænseoverskridende at skulle have fysisk besøg derhjemme, hvis man er syg og smittet med coronavirus. Men opgaven er vigtig, fastslår hun - og de kommer kun ud fysisk, hvis de ikke kan træffe den smittede på telefonen.

Samtidig har medarbejderne taget alle forholdsregler og følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi firer ikke på noget som helst. Vi står udenfor og går kun ind, hvis vi bliver budt ind. Men det er jo hele tiden en afvejning, for det er en vigtig opgave, og det er jo for at hjælpe borgeren bedst muligt gennem sygeperioden, siger Jette Sørensen.

Hun fortæller, at de medarbejdere, der kommer ud til de smittede borgere, vil være iført værnemidler nærmest fra top til tå.

- Det er kittel med lange ærmer, handsker, mundbind samt visir eller briller. Og selvfølgelig to meters afstand. Det er meget vigtigt, at det er i orden. Men vi skal jo ikke hverken pleje eller behandle, vi skal give råd og vejledning. Det kan vi godt gøre på afstand, siger Jette Sørensen.

Mulighed for ekstern isolering og anden hjælp

Hvis man bliver testet positiv for covid-19, skal man gå i selvisolation. Men har man ikke mulighed for at gøre det derhjemme, kan kommunen hjælpe.

Odense Kommune har to muligheder for ekstern isolation af smittede borgere. Man kan enten komme i isolation på Hjallese Plejecenter eller på City Hotel på Hans Mules Gade.

Hjælp under isolation Tilbuddene om ekstern isolation kan man kontakte Odense Kommune om på telefon: 6375 2575. Hundeluftning, indkøb og anden praktisk hjælp organiseres af Røde Kors Odense. De har telefon: 3529 9660

- Det skal man visiteres til, og det gør man ved at henvende sig til kommunen. Det kan være, hvis man bor mange sammen og har svært ved at overholde isolationsreglerne derhjemme, forklarer Jette Sørensen.

Hun fortæller, at man som smittet med coronavirus også kan få hjælp til indkøb, hundeluftning og andet, der kan være forhindringer i forhold til at isolere sig efter forskrifterne.

Erfarne medarbejdere

Den lokale smitteopsporingsenhed består i første omgang af syv ansatte fra kommunen. Fire af dem har erfaring med at besøge borgere i deres hjem for at forebygge corona, og det er derfor også de fire medarbejdere, der iført beskyttende værnemidler vil køre ud til de smittede, hvis det ikke lykkedes at få kontakt telefonisk.

- Medarbejderne er alle vant til at tale med borgerne og hjælpe med forskellige problemstillinger. Desuden har Styrelsen for Patientsikkerhed oplært os i, hvordan vi smitteopsporer, ligesom medarbejderne kan orientere sig i det støttemateriale, som styrelsen har samlet, så de har den relevante information for at kunne løse opgaven, siger Jette Sørensen.

Alle syv medarbejdere har meldt sig frivilligt til opgaven med smitteopsporingsenheden, der vil være bemandet alle ugens syv dage fra torsdag. Men endnu har enheden ikke fået nogen borgere visiteret fra Styrelsen for Patientsikkerhed.