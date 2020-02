Ny etape: Over 200 boliger på vej til Odense

Seniorer og studerende i Odense kan snart se frem til endnu flere boliger. Det sker, efter at ejendomskoncernen Barfoed Group torsdag har taget første spadestik til en ny etape af bydelsprojektet i Munkebjerg Park.

I alt er der tale om lidt over 17.000 kvadratmeter bebyggelse, som skal rumme 247 studie- og seniorboliger og to erhvervslejemål til en samlet værdi af mere end 400 millioner kroner.

- Vi glæder os til at komme i gang med næste etape. Det er med de nye boliger muligt at servicere alle typer lejere, da vi har mange forskellige størrelser fra en 1-værelses studiebolig til de store Penthouselejligheder med gaspejse, siger Frederik Barfoed, koncerndirektør i Barfoed Group, i en pressemeddelelse.

Foruden boligerne inkluderer byggeriet også et underjordisk parkeringsanlæg på lidt over 5.000 kvadratmeter, som beboerne kan tilgå direkte via elevator.

Fitnesscenter og børnehave

Efter planen bliver byggeriet delt op i seperate opgange med seniorboliger i to store enheder, mens studieboligerne kommer til at fordele sig over fire blokke fra bytorvet ned mod Fredskoven.

Centralt bygges også det såkaldte M-tower i ti etager, der kommer til at huse boliger øverst og træningscenter samt børnehave og vuggestue i stueplan med facade ud mod alléen og parkområdet.

Sådan kommer bydelen Munkebjerg Park i Odense M til at se ud, når byggeriet står færdigt. Foto: Barfoed Group

Det glæder koncerndirektøren i Barfoed Group, der har set frem til at kunne tage fat på projektets erhvervsdel.

- Glæden ved at skabe en ny bydel bliver endnu mere fuldendt, når vi også får Munkebjerg Business Park integreret i området. Vi får på den måde skabt arbejdspladser i nærområdet, en flot dagligvarebutik og nu også træningscenter og børnehave/vuggestue, siger Frederik Barfoed i pressemeddelelsen.

Barfoed Group er i forvejen ved at afslutte opførelsen af 145 boliger i området.

Når hele Munkebjerg Park står færdigt inden for de kommende år, forventes bebyggelsen at blive i alt 75.000 kvadratmeter med en samlet værdi på mellem 1,6-1,7 milliarder kroner. Dermed bliver byggeriet koncernens største ejendomskompleks i porteføljen.